В сфере гособоронзаказа выявили ущерб на 9 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/31f805aa-72a8-11eb-b162-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Росфинмониторинга выявили ущерб в сфере гособоронзаказа на 9 млрд рублей и возбудили 120 уголовных дел. Об этом сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин.

Возбуждено более 120 уголовных дел, выявлен ущерб на 9 миллиардов, арестовано 2,4 миллиарда, добровольно возвращено 1,5 миллиарда, — цитирует «Интерфакс» Чиханчина.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Росфинмониторинга добавил, что совместно с Минобороны и правоохранительными органами сотрудникам ведомства удалось в сфере гособоронзаказа снизить количество фирм-однодневок примерно на 37%, сократить количество сомнительных операций — на 40%. В целом же, по его словам, число подозрительных операций сократилось в гособоронзаказе в три раза. Чиханчин считает, что в этом есть и заслуга банков, которые определены работать с гособоронзаказом, в первую очередь это — Промсвязьбанк.

Количество операций в целом по гособоронзаказу выросло примерно в восемь раз в Промсвязьбанке, а количество клиентов — в три с лишним раза, — уточнил Чиханчин.

Как писал NEWS.ru, Росфинмониторинг на протяжении 2020 года получал от банков уведомления о сомнительных операциях с пометкой «коронавирус». Общая сумма совершённых махинаций составила порядка 34 миллиардов рублей. Новая система маркировки, призванная отслеживать подозрительные транзакции, была разработана в апреле прошлого года. Большое внимание эта система уделяет средствам государственной поддержки, закупкам медоборудования и средств индивидуальной защиты.

Всего за минувший год банками было передано более 18 тысяч тревожных сообщений. По результатам этого Следственный комитет возбудил 21 уголовное дело. Известно, что речь идёт, в первую очередь, о двух крупных схемах. В частности, в Иркутской области удалось перекрыть канал поставок контрафактных защитных масок. В результате был расторгнут контракт на сумму 237 миллионов рублей.