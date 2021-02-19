В сфере гособоронзаказа выявили ущерб на 9 млрд рублей

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Росфинмониторинга добавил, что совместно с Минобороны и правоохранительными органами сотрудникам ведомства удалось в сфере гособоронзаказа снизить количество фирм-однодневок примерно на 37%, сократить количество сомнительных операций — на 40%. В целом же, по его словам, число подозрительных операций сократилось в гособоронзаказе в три раза. Чиханчин считает, что в этом есть и заслуга банков, которые определены работать с гособоронзаказом, в первую очередь это — Промсвязьбанк.
Количество операций в целом по гособоронзаказу выросло примерно в восемь раз в Промсвязьбанке, а количество клиентов — в три с лишним раза, — уточнил Чиханчин.
Как писал NEWS.ru, Росфинмониторинг на протяжении 2020 года получал от банков уведомления о сомнительных операциях с пометкой «коронавирус». Общая сумма совершённых махинаций составила порядка 34 миллиардов рублей. Новая система маркировки, призванная отслеживать подозрительные транзакции, была разработана в апреле прошлого года. Большое внимание эта система уделяет средствам государственной поддержки, закупкам медоборудования и средств индивидуальной защиты.
Всего за минувший год банками было передано более 18 тысяч тревожных сообщений. По результатам этого Следственный комитет возбудил 21 уголовное дело. Известно, что речь идёт, в первую очередь, о двух крупных схемах. В частности, в Иркутской области удалось перекрыть канал поставок контрафактных защитных масок. В результате был расторгнут контракт на сумму 237 миллионов рублей.
Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram