В Северном море обнаружены обломки истребителя ВВС США

Обломки истребителя F-15 Военно-воздушных сил США обнаружены у восточного побережья Великобритании.
Об этом сообщили представители ВВС Соединённого Королевства,
О падении F-15 в Северном море писал NEWS.ru. Инцидент произошёл у побережья английского графства Йоркшир рядом с мысом Фламборо-Хед. Самолёт вылетел с авиабазы Лейкенхит, на борту, по предварительным данным, был только один пилот. Подробностей катастрофы представители ВВС обеих стран до сих пор не раскрывают.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен