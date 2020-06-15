Происшествия

В Северном море обнаружены обломки истребителя ВВС США

19:21, 15 июня 2020
Фото: Markus Keller/Global Look Press

Обломки истребителя F-15 Военно-воздушных сил США обнаружены у восточного побережья Великобритании.

Об этом сообщили представители ВВС Соединённого Королевства, передаёт ТАСС. Фрагменты воздушного судна нашли сотрудники британской службы береговой охраны. Продолжается операция по поиску пилота истребителя.

О падении F-15 в Северном море писал NEWS.ru. Инцидент произошёл у побережья английского графства Йоркшир рядом с мысом Фламборо-Хед. Самолёт вылетел с авиабазы Лейкенхит, на борту, по предварительным данным, был только один пилот. Подробностей катастрофы представители ВВС обеих стран до сих пор не раскрывают.

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