В Северном море обнаружены обломки истребителя ВВС США

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В Петербурге грабители похитили у инкассаторов 10 млн рублей, при этом порядка одного миллион они потеряли во время налёта.

Ограбление произошло днём в понедельник, 15 июня, в Рыбацком. Двое неизвестных в масках подкараулили сотрудников логистической фирмы возле дома № 295 по проспекту Обуховской Обороны. Угрожая автоматом и пистолетом, налётчики...