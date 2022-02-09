В Северной Осетии раскрыли детали поисков пропавшей тёти бойца MMA Гаглоева

Пропавшие двое граждан — 57-летняя жительница Северной Осетии и 43-летний уроженец Ингушетии — до сих пор не найдены, рассказали NEWS.ru в пресс-службе руководителя Алании Сергея Меняйло. Там же подчеркнули, что глава республики взял на личный контроль расследование обстоятельств происшествия. Исчезнувшая женщина является тётей российского бойца MMA Георгия Гаглоева, о чём он накануне сообщил на своей странице в Instagram.

Как установлено, 6 февраля 2022-го жительница Северной Осетии Джеиранидис Екатерина вместе с жителем Республики Ингушетия Арсановым Адамом, управлявшим автомобилем марки Toyota Corolla, выехала из аэропорта «Грозный» (Чеченская республика) в город Беслан (Северная Осетия), позже 7 февраля автомобиль был обнаружен без пассажира и водителя на юго-восточной окраине города Сунжа (Республика Ингушетия). Пропавшие до сих пор не найдены, — говорится в пресс-релизе (имеется в распоряжении NEWS.ru).

В документе подчёркивается, что, по информации силовиков, следов борьбы в салоне автомобиля не обнаружено, а личные вещи и деньги пропавших людей также оказались нетронутыми. В пресс-службе добавили, что Меняйло уже обсудил с руководством соседних регионов — Чечни и Ингушетии — дальнейшие действия в связи с произошедшим, а также с представителями фамилии Гаглоевых — Аланом и Бесиком Гаглоевыми.

Я уже переговорил по телефону с руководителями соседних республик — расследование дело взято на личный контроль и мной, и коллегами из Ингушетии (с Махмудом-Али Калиматовым. — NEWS.ru) и Чеченской Республики. Налажено плотное взаимодействие правоохранительных структур всех трёх регионов — все силы брошены на поиски пропавших, — приводятся слова Сергея Меняйло.

Также глава РСО — Алания обсудил происшествие с заместителем генпрокурора РФ Андреем Кикотем. Кроме того, добавили в пресс-службе руководителя Северной Осетии, региональным СУ СК РФ проводится доследственная проверка в порядке, предусмотренном статьями 144,145 УПК РФ «на предмет совершения преступления, предусмотренного п. „ж“ ч.2 ст.126 УК России (похищение двух или более лиц)».

Ранее Гаглоев заявил в аккаунте Instagram о пропаже своей тёти в районе границы Чечни и Ингушетии. По словам спортсмена, женщина возвращалась из Дубая и благополучно приземлилась в аэропорту Грозного, но до дома не доехала. Гаглоев обратился к главе республики Рамзану Кадырову с просьбой оказать содействие в поисках. Также спортсмен попросил помощи у народа Осетии.