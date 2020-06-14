В Северной Осетии преступники обналичивали материнский капитал

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Смертельные травмы от электротока получил 14-летний мальчик, который залез на грузовой вагон в Пензе. Прокуратура проводит проверку в связи с происшествием. Об этом сообщила старший помощник Приволжского транспортного прокурора Майя Иванова.

Транспортной прокуратурой проводится проверка в связи с происшествием на станции Пенза-3, где вчера на 16-м пути несовершеннолетний 14 лет залез на вагон типа хоппер и был смертельно травмирован электротоком 27...