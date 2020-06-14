Происшествия

В Северной Осетии преступники обналичивали материнский капитал

12:51, 14 июня 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силовики задержали злоумышленников в Северной Осетии, которые занимались незаконным обналичиванием материнского капитала.

По версии следствия, злоумышленники путем размещения рекламы в средствах массовой информации подыскивали женщин, имеющих право на получение государственного сертификата материнского капитала и желающих направить его на улучшение жилищных условий, — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк журналистам ТАСС.

Подозреваемые вводили в заблуждение владелиц сертификатов. Женщины заключали фиктивные договоры с подконтрольной задержанным организацией. Оформлялись договоры займа на строительство жилья по несуществующим адресам. После этого в Пенсионный фонд РФ предоставлялись поддельные документы, по которым денежные средства переводились на расчётный счёт организации для погашения несуществующей задолженности.

Участники обналичивали средства материнского капитала, отдавая матерям только часть полученных денег, — пояснила Волк.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

NEWS.ru писал, что уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова предложила ввести штрафы для жителей России и сотрудников Пенсионного фонда за нецелевое использование материнского капитала.

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