В Северной Осетии преступники обналичивали материнский капитал

https://static.news.ru/photo/deb16140-ae24-11ea-8107-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Силовики задержали злоумышленников в Северной Осетии, которые занимались незаконным обналичиванием материнского капитала.
По версии следствия, злоумышленники путем размещения рекламы в средствах массовой информации подыскивали женщин, имеющих право на получение государственного сертификата материнского капитала и желающих направить его на улучшение жилищных условий, — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк журналистам ТАСС.
Подозреваемые вводили в заблуждение владелиц сертификатов. Женщины заключали фиктивные договоры с подконтрольной задержанным организацией. Оформлялись договоры займа на строительство жилья по несуществующим адресам. После этого в Пенсионный фонд РФ предоставлялись поддельные документы, по которым денежные средства переводились на расчётный счёт организации для погашения несуществующей задолженности.
Участники обналичивали средства материнского капитала, отдавая матерям только часть полученных денег, — пояснила Волк.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
NEWS.ru писал, что уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова предложила ввести штрафы для жителей России и сотрудников Пенсионного фонда за нецелевое использование материнского капитала.