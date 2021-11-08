В Северной Осетии пассажирский поезд влетел в асфальтоукладчик

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Пассажирский поезд столкнулся с асфальтоукладчиком в Кировском районе Северной Осетии. В результате один человек погиб. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Вблизи населённого пункта Эльхотово произошло столкновение пассажирского поезда Владикавказ — Адлер с асфальтоукладчиком, который проводил работы возле железнодорожного полотна, — сказал представитель.

По предварительным данным, погиб водитель асфальтоукладчика. В самом поезде находилось порядка 200 человек. Никто из них не пострадал.

Ранее столкновение пассажирского поезда с грузовиком произошло на переезде в Лунинском районе Пензенской области. В результате локомотив и три вагона сошли с рельсов.