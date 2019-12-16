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Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении двух чиновников из Севастополя после обрушения парковки с автомобилями.

Инцидент, в результате которого пострадали четыре машины, произошёл 19 апреля. Уголовное дело возбуждено в отношении директора департамента архитектуры и градостроительства города, а также начальника отдела управления государственного строительного надзора и экспертизы Севастополя.

Им вменяется превышение должностных полномочий и совершение служебного подлога, — говорится в сообщении на сайте регионального СК.

В ходе расследования установлено, что застройщик при введении в эксплуатацию многоэтажного жилого дома вместе с прилегающей территорией нарушил строительные нормы. Несмотря на это, чиновники выдали разрешение на ввод в эксплуатацию объекта, что стало причиной обрушения автомобильной парковки возле дома.

В сообщении СК уточняется, что чиновникам ранее было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий при введении в эксплуатацию другого строительного объекта. Уголовные дела объединены в одно производство. Обоим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

News.ru писал, что в Астрахани Следственный комитет возбудил 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов, подозреваемых в превышении должностных полномочий и мошенничестве. Среди фигурантов расследования — исполняющий обязанности министра строительства и ЖКХ Олег Гужвинский, а также два предпринимателя-застройщика. Накануне город посещал замгенпрокурора в Южном федеральном округе Андрей Кикоть, который заявил об уникально-негативной ситуации в местном ЖКХ.