В Севастополе нацисты прокалывали шины автомобилей с буквой Z

В Севастополе задержали двоих мужчин, прокалывавших шины автомобилей с буквой Z. При обыске сотрудники ФСБ обнаружили у них помимо ножей нацистскую атрибутику, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

У них были изъяты ножи, фотографии, литература и нацистская атрибутика, — сказала она.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 167 ч. 2 УК РФ. Мужчинам грозит штраф до 40 тысяч рублей, общественные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

В середине марта россиянина оштрафовали за плевок на уличный баннер с надписью «Z — своих не бросаем». Житель Краснодара, как он пояснил, за «выражение отношения к спецоперации на Украине», должен заплатить 30 тысяч рублей — такова ответственность, предусмотренная статьёй 20.3.3 КоАП РФ.

Ранее по аналогичной статье оштрафовали на 15 тысяч рублей жителя Читы. Он нанёс на свой автомобиль надпись, содержание которой полицейские сочли правонарушением. В Костроме же за дискредитацию ВС России наказали женщину, устроившую одиночный пикет. Ей назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Жителя Кемерово, призывавшего к участию в несогласованном митинге против действий ВС РФ, обязали выплатить в два раза больше.