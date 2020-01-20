https://static.news.ru/photo/b966b4a4-3b64-11ea-9241-fa163e074e61_660.jpg Фото: Карина Бурьян/ТАСС

В понедельник, 20 января, российские СМИ опубликовали имена четырёх из пяти человек, погибших в результате аварии с прорывом трубы в мини-отеле «Карамель», расположенном на территории Перми.

ЧП привело к гибели Вадима Женихова (23 года), Натальи Шац (44 года), Екатерины Шац (4 года), Екатерины Аликиной (возраст уточняется).

Кроме того, в результате аварии погибла ещё одна женщина. Её личность в настоящее время устанавливается, передаёт Life Shot.

Как ранее писал NEWS.ru, ЧП в мини-отеле «Карамель» на территории Перми, в результате которого погибли пять человек, произошло из-за прорыва трубы за пределами хостела. Авария случилась на участке близлежащей к зданию теплотрассы. Об этом в понедельник, 20 января, журналистам рассказали местные жители.