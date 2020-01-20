В понедельник, 20 января, российские СМИ опубликовали имена четырёх из пяти человек, погибших в результате аварии с прорывом трубы в мини-отеле «Карамель», расположенном на территории Перми.
ЧП привело к гибели Вадима Женихова (23 года), Натальи Шац (44 года), Екатерины Шац (4 года), Екатерины Аликиной (возраст уточняется).
Кроме того, в результате аварии погибла ещё одна женщина. Её личность в настоящее время устанавливается,
Как ранее писал NEWS.ru, ЧП в мини-отеле «Карамель» на территории Перми, в результате которого погибли пять человек, произошло из-за прорыва трубы за пределами хостела. Авария случилась на участке близлежащей к зданию теплотрассы. Об этом в понедельник, 20 января, журналистам рассказали местные жители.
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