В Сети появилось видео взрыва в цехе рязанского завода

В Сети появилось видео, запечатлевшее момент взрыва в цехе завода «Эластик» в Рязанской области, в результате которого погибли 17 человек. Предполагается, что причиной трагедии стало нарушение технологических процессов. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал Mash.

На них видно, как рабочие поочерёдно принимают наполненные мешки с конвейера. В какой-то момент с левой стороны появляется пламя, которое быстро нарастает. Рабочие в панике пытаются спастись, при этом некоторые из них падают с лестницы.

Взрыв произошёл утром 22 октября. В качестве одной из версий случившегося рассматривается короткое замыкание.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Глава ведомства Александр Бастрыкин направил в Рязанскую область криминалистов центрального аппарата. Дело также будет передано в Главное следственное управление СКР.

В правительстве области заявили, что семьи погибших при взрыве получат по 1 млн рублей.