18+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

В Сети появилось видео с признаниями задержанных украинских диверсантов

11:04, 02 декабря 2021
В Сети появилось видео с признаниями задержанных украинских диверсантов Агент Службы безопасности Украины Зиновий Коваль после задержания сотрудниками ФСБ РФ. Фото: ЦОС ФСБ РФ
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Трое агентов украинских спецслужб, задержанных сотрудниками ФСБ, дали признательные показания. Они были направлены в Россию для сбора данных о стратегических объектах и совершения теракта. Видео опубликовало РИА Новости.

Агент СБУ Игорь Коваль рассказал, что получил задание провести видеосъёмку автомобильных и железнодорожных мостов, а также теплоэлектростанции в российских городах. По его словам, за это ему и его отцу Зиновию Ковалю, который также был задержан, пообещали заплатить $10 тысяч.

Ещё один задержанный — Александр Цилык — сообщил, что был завербован разведкой Минобороны Украины. Его обучили работе с тайниками, спецсвязью, ориентированию на местности. В октябре он незаконно прибыл в Россию, где оборудовал схрон, оставил там два взрывных устройства и вернулся на Украину. Во время второй поездки он должен был совершить теракт, но его задержали.

На видео также зафиксированы показания сотрудника главуправления разведки Минобороны Украины Сергея Швиденко, который курировал направленную в Крым диверсионную группу. Некоторое время назад он был приговорён к шести с половиной годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в машине, в которой ехали Зиновий и Игорь Ковали, было обнаружено короткоствольное и автоматическое оружие, а также индивидуальные средства защиты. Все эти предметы были направлены на экспертизу.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео