В Сети появилось видео с признаниями задержанных украинских диверсантов

Трое агентов украинских спецслужб, задержанных сотрудниками ФСБ, дали признательные показания. Они были направлены в Россию для сбора данных о стратегических объектах и совершения теракта. Видео опубликовало РИА Новости.

Агент СБУ Игорь Коваль рассказал , что получил задание провести видеосъёмку автомобильных и железнодорожных мостов, а также теплоэлектростанции в российских городах. По его словам, за это ему и его отцу Зиновию Ковалю, который также был задержан, пообещали заплатить $10 тысяч.

Ещё один задержанный — Александр Цилык — сообщил, что был завербован разведкой Минобороны Украины. Его обучили работе с тайниками, спецсвязью, ориентированию на местности. В октябре он незаконно прибыл в Россию, где оборудовал схрон, оставил там два взрывных устройства и вернулся на Украину. Во время второй поездки он должен был совершить теракт, но его задержали.

На видео также зафиксированы показания сотрудника главуправления разведки Минобороны Украины Сергея Швиденко, который курировал направленную в Крым диверсионную группу. Некоторое время назад он был приговорён к шести с половиной годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в машине, в которой ехали Зиновий и Игорь Ковали, было обнаружено короткоствольное и автоматическое оружие, а также индивидуальные средства защиты. Все эти предметы были направлены на экспертизу.