https://static.news.ru/photo/9f464c16-4108-11ea-bbdd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tariq Ghazniwal/twitter.com

Журналист из Афганистана опубликовал в Twitter кадры, которые, как он утверждает, были сделаны на месте крушения американского самолёта в провинции Газни.

Репортёр отметил, что борт был сбит, в результате погибли по меньшей мере пять человек. Видеозапись также разместил в своём аккаунте в соцсети телеканал TOLO, подчеркнув, что её подлинность не подтверждена.

Изначально сообщалось, что в Афганистане потерпел крушение самолёт авиакомпании Ariana Afghan Airlines, на борту которого находились более 80 человек. И.о. гендиректора перевозчика опроверг данные о падении судна, писал NEWS.ru.