Журналист из Афганистана опубликовал в Twitter кадры, которые, как он утверждает, были сделаны на месте крушения американского самолёта в провинции Газни.
Репортёр отметил, что борт был сбит, в результате погибли по меньшей мере пять человек. Видеозапись также разместил в своём аккаунте в соцсети телеканал TOLO, подчеркнув, что её подлинность не подтверждена.
Изначально сообщалось, что в Афганистане потерпел крушение самолёт авиакомпании Ariana Afghan Airlines, на борту которого находились более 80 человек. И.о. гендиректора перевозчика опроверг данные о падении судна, писал NEWS.ru.