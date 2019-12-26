https://static.news.ru/photo/79adc292-280b-11ea-99ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЧС России/ТАСС

Очевидцы опубликовали видео, на котором запечатлено место аварии с рейсовым автобусом на трассе в Липецкой области. Ролик появился на YouTube-канале «Липецкмедиа».

ДТП произошло на 356-м километре трассы М-4 «Дон». Автобус следовал из Москвы в Тбилиси. По предварительным данным, транспорт опрокинулся из-за обледеневшей дороги.

В автобусе находились 18 человек, двое из которых погибли, ещё восемь госпитализированы. Все пассажиры и водитель являются гражданами Грузии, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Красноярском крае семь человек пострадали в аварии с автобусом. ДТП произошло на 13-м км автодороги Минусинск — Белык.