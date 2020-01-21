В Сети появилась видеозапись с места пожара в частном доме в Томской области, где погибли 11 человек.
Также МЧС Узбекистана сообщило о том, что 10 погибших являются гражданами республики.
В результате 10 человек погибли на месте происшествия, двум оказана медицинская помощь, — говорится в сообщении ведомства.
Как ранее писал NEWS.ru, СК завёл дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» в связи с гибелью людей при возгорании в посёлке Причулымском Асиновского района Томской области.
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