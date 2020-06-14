В Сети появилось видео массовой драки между строителями в Новороссийске

Массовая драка между строителями ЖК «Регата» произошла в парке Фрунзе в центре Новороссийска.
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Как рассказала в соцсетях жительница города, ставшая свидетелем столкновения, казалось, что в драке участвовали около 50 человек.
Слава Богу, нас не задели. Дрались строители ЖК «Регата», находящегося по улице Шевченко, где они работают и проживают, — сообщила она.
В Сети также появилась видеозапись случившегося.
Ранее NEWS.ru писал о том, что на одном из екатеринбургских рынков конфликт между двумя друзьями привёл к стрельбе, в результате которой пострадал один человек.
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