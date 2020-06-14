В Сети появилось видео массовой драки между строителями в Новороссийске

https://static.news.ru/photo/4ddfb610-ae49-11ea-ad36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массовая драка между строителями ЖК «Регата» произошла в парке Фрунзе в центре Новороссийска.

Сообщение об этом появилось на официальном сайте города. Согласно ему, инцидент произошёл 13 июня около 21:40. По словам очевидцев, конфликтовавшие мужчины использовали в драке камни, палки и бутылки.

Как рассказала в соцсетях жительница города, ставшая свидетелем столкновения, казалось, что в драке участвовали около 50 человек.

Слава Богу, нас не задели. Дрались строители ЖК «Регата», находящегося по улице Шевченко, где они работают и проживают, — сообщила она.

В Сети также появилась видеозапись случившегося.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на одном из екатеринбургских рынков конфликт между двумя друзьями привёл к стрельбе, в результате которой пострадал один человек.