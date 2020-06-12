В Сети появилось видео крушения самолёта в Самарской области

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Студент СПбГУ, 24-летний Владислав Голиков, 4 июня получил ранение в голову из травматического пистолета. Спустя девять дней стало известно, что молодой человек скончался. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы университета.

В вузе подчеркнули, что Голиков был умным, добрым, талантливым и подававшим надежды студентом. Представители университета выразили глубокие соболезнования родным и близким убитого и заявили, что о дате и времени прощания...