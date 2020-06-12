В Сети появилось видео крушения самолёта в Самарской области

В Интернете появилось видео, на котором запечатлён момент падения легкомоторного самолёта Як-52 на территории Самарской области.
Полёт снимали местные жители. Они восхищались виражами небольшого воздушного судна и комментировали всё происходящее вокруг. В какой-то момент самолёт потерял управление и за пару секунд рухнул на землю,
Предварительная причина катастрофы неизвестна. Судном управлял курсант. Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку. На место происшествия также выехали специалисты военной прокуратуры.
Авиакатастрофа произошла недалеко от аэропорта Бобровка. Погибли инструктор и курсант. Учебно-тренировочный самолёт, принадлежащий аэроклубу ДОСААФ, получил значительные повреждения.
NEWS.ru писал, что в Рязанской области разбился лёгкий самолёт Х-32 «Бекас». Погиб один человек.
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