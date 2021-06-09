В Сети появилось видео с места пожара в больнице Рязани

https://static.news.ru/photo/52d55846-c8e7-11eb-a191-96000091f725_660.jpg Фото: Реальный Ряжск/vk.com

В Сети появилось видео из рязанской больницы, где произошёл крупный пожар в отделении реанимации. Ролик публикует Telegram-канал «112».

В кадре видны разобранные кровати, обгоревший потолок здания и пепел по всему полу. Последствия возгорания показаны «во всей красе». Пока неизвестно, сколько времени и средств потребуется для восстановления медицинского учреждения.

Сообщение о пожаре в реанимационном отделении Областной клинической больницы имени Н. А. Семашко поступило к МЧС в 03:36 мск 9 июня. Площадь возгорания составила около 15 кв. м. Три человека погибли, восемь — госпитализированы, ещё 35 человек эвакуировали. Жертвы инцидента в реанимации проходили лечение от коронавируса.

Ранее сообщалось, что пожар в рязанской больнице мог возникнуть из-за аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). На текущий день Следственный комитет РФ проверяет эту версию. Областной министр здравоохранения Андрей Прилуцкий рассказал, что среди пострадавших нет пациентов в крайне тяжёлом состоянии.