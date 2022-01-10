В Сети появилось видео инцидента с бортом Red Wings в Белгороде

В интернете появилось видео, снятое после того, как самолёт «Суперджет» авиакомпании Red Wings выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Белгорода. Кадры, снятые одним из пассажиров, публикует Telegram-канал Baza. На них видно, как к борту подгоняют трап.

Отмечается, что самолёт выполнял рейс из Московского аэропорта «Домодедово». При посадке в Белгороде воздушное судно не смогло затормозить и на скорости выкатилось за пределы взлётно-посадочной полосы. Никто из пассажиров не пострадал. 48 человек эвакуировали, работу аэропорта пришлось приостановить.

Предварительно, причиной инцидента стали погодные условия. В Белгороде 10 января идёт дождь со снегом.

В начале декабря самолёт A321 авиакомпании S7, летевший из Магадана в Новосибирск, экстренно сел в Иркутске. После взлёта лайнер начал внезапно терять скорость и в какой-то момент практически перешёл в сваливание. Впоследствии выяснилось, что причиной нестабильной работы стало обледенение двигателей. На борту находились 202 пассажира и семь членов экипажа. Никто из них не пострадал.