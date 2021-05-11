В Сети появилось фото подозреваемого в стрельбе в казанской школе

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В Интернете опубликовано фото Ильназа Галявиева — выпускника девятого класса. Как рассказал одноклассник, проблем с ним в школе не было, пишет «Подъём».

По-моему, его никто не гнобил, у нас все классы были дружные. Учителя точно не могли его гнобить. У нас, конечно, было несколько злых учителей, но довести до такого его точно не могли, — цитирует его медиапортал.

По его мнению, Галявиева скорее могли довести в колледже ТИСБИ. Также одноклассник рассказал, что у предполагаемого стрелка не было проблем с родителям. В школу всегда приходил чистый, опрятный. Кроме того, он был хорошо воспитан.

Ранее сообщалось, что Галявиев мог совершить нападение на школу, где когда-то учился из мести. Якобы у него не сложились отношения с учителями.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.