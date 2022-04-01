В Сети появились видео удара по нефтебазе в Белгороде

В Сети появился ряд видеороликов, на которых запечатлён момент авиаудара по нефтебазе в Белгороде, за которым последовал пожар. Борьба с огнём продолжается. В ликвидации возгорания задействован пожарный поезд.

На кадрах, которые были сняты местными жителями, видны два вертолёта, пролетающие на малой высоте, следы выпущенных ими ракет и момент взрыва. В одном из роликов заметны два крупных очага возгорания и клубы густого чёрного дыма.

Пожар на нефтебазе произошёл утром 1 апреля. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладко заявил, что его причиной стал удар с вертолётов ВСУ, которые сумели зайти на территорию России. Огнём охвачены восемь резервуаров с топливом, есть угроза возгорания ещё такого же количества ёмкостей. В тушении пожара задействованы свыше 170 человек и 50 единиц техники, включая специализированный поезд.

Погибших в результате происшествия нет. По имеющимся данным, пострадали два человека, им оказана медицинская помощь. Жители улиц, расположенных поблизости от нефтебазы, эвакуированы.

Гладков заверил, что дефицита топлива в связи с произошедшим не будет. По его словам, власти меняют логистические цепочки для АЗС, бензина хватит как минимум на 15–18 дней.