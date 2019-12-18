https://static.news.ru/photo/580722a2-2174-11ea-a9da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Камеры видеонаблюдения зафиксировали фрагмент ограбления банка на северо-западе Санкт-Петербурга.

В ролике видно, как в офис заходит мужчина, лицо которого закрыто медицинской маской. В руках у него предмет, похожий на автомат.

Неизвестный заставил встать на колени, а затем лечь на пол находившуюся в помещении уборщицу. Кроме того, на видео заметен ещё один мужчина, который быстро отползает от злоумышленника на коленях. Кадры с места происшествия опубликовал сайт 5-tv.ru.

Инцидент произошёл вечером 17 декабря на улице Савушкина. По словам очевидцев, грабители действовали вдвоём. Второй злоумышленник был вооружён ножом.

По предварительным данным, добыча грабителей составила около 5 млн рублей. Однако официально это пока не подтверждено.

Ранее NEWS.ru писал, что в Екатеринбурге вооружённый обрезом мужчина попытался ограбить филиал банка «Открытие». В ходе нападения он застрелил одного из посетителей. Злоумышленник был задержан сотрудниками частного охранного предприятия и передан полиции.