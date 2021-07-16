В Сети появились кадры с места жёсткой посадки Ан-28

Появились первые фото и видео самолёта Ан-28 после жёсткой посадки в Томской области. Кадры опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT.

На кадрах видны лежащий на земле перевёрнутый самолёт, а также искорёженные носовая часть фюзеляжа и стойка шасси

По данным Telegram-канала, в результате инцидента командир воздушного судна Анатолий Прытков получил перелом ноги. У всех остальных, кто находился на борту, серьёзных травм нет. Однако их доставят в больницу Томска для осмотра.

Ан-28, принадлежащий ОАО «Сибирская лёгкая авиация», исчез с радаров во время выполнения рейса из города Кедровый в Томск. На его борту находились 19 человек, в том числе двое детей.

Некоторое время спустя выяснилось, что воздушное судно совершило жёсткую посадку в труднодоступной местности, в тайге, в 50 км от Кедрового. Предполагается, что авария могла произойти из-за отказа двигателя или ошибки пилотирования.