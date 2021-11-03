В Сети появились фото с места крушения Ан-12 под Иркутском

В Сети опубликованы первые фотографии с места падения Ан-12 в Иркутской области. Самолёт рухнул при заходе на посадку в нескольких километрах от села Пивовариха. Снимки опубликовал Telegram-канал «112».
На фото видны повреждённые деревья, обломки воздушного судна, а также дым и отблески пламени. На месте происшествия работают спасатели.
На борту самолёта находились семь человек. РИА Новости
Самолёт принадлежит белорусской компании «Гродно». Он пропал с радаров во время грузового рейса из Якутска в Иркутск.
В качестве возможных причин катастрофы называются ошибка пилотирования, техническая неисправность и плохие погодные условия.