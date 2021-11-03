В Сети появились фото с места крушения Ан-12 под Иркутском

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В Сети опубликованы первые фотографии с места падения Ан-12 в Иркутской области. Самолёт рухнул при заходе на посадку в нескольких километрах от села Пивовариха. Снимки опубликовал Telegram-канал «112».

На фото видны повреждённые деревья, обломки воздушного судна, а также дым и отблески пламени. На месте происшествия работают спасатели.

На борту самолёта находились семь человек. РИА Новости сообщило со ссылкой на представителя экстренных служб, что на месте крушения обнаружены останки пяти погибших.

Самолёт принадлежит белорусской компании «Гродно». Он пропал с радаров во время грузового рейса из Якутска в Иркутск.

В качестве возможных причин катастрофы называются ошибка пилотирования, техническая неисправность и плохие погодные условия.