В Сети появилась переписка учеников в момент стрельбы в школе в Казани

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Скриншоты переписки учеников 8-го «Б» класса казанской школы № 175, которую они вели с учительницей во время стрельбы, были опубликованы Telegram-каналом «Осторожно: новости».

Учащиеся этого класса во время нападения находились рядом с помещением, где в этот момент был 8-й «А» и куда ворвался 19-летний Ильназ Галявиев.

Переписку со школьниками вела учительница географии Татьяна Миничкина. Она попросила учеников не паниковать, сидеть тихо и слушать учителя, а при начале эвакуации организованно выйти. «Закройте дверь изнутри, хоть на швабру, хоть на что, держитесь все вместе. И не паникуйте!», — написала она.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, ещё 23 ранены. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.

Ранее сообщалось, что в Казани похоронили учительницу английского языка Эльвиру Игнатьеву. Она оттолкнула одного из детей и встала между школьником и стрелком. Полученное ею ранение оказалось смертельным.