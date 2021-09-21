В Сети начали появляться фан-аккаунты пермского стрелка

В социальной сети «ВКонтакте» сразу после трагедии в пермском вузе, где стрелок Тимур Бекмансуров убил шесть человек и ранил ещё 29, начали появляться его фан-аккаунты. Люди собирают средства на услуги адвоката для студента.

На некоторых страницах можно увидеть, что часть пользователей резко порицают появление подобных сообществ. В то же время другие юзеры действительно вступаются за стрелка, пытаясь доказать невиновность своего «кумира». Чем объясняется подобное поведение подростков — не уточняется.

Вы совсем долбанутые? Если бы он ранил ваших близких, то вы бы сейчас сидели и ненавидели его! Если он вас не тронул, это не значит, что его надо оправдывать — совсем мозгов нет, — высказалась одна из пользователей.

В то же время стоит напомнить, что после трагедии в казанской гимназии в Сети также появлялись страницы, направленные на выражение поддержки Ильназу Галявиеву. Не уточняется, были ли они заблокированы. Тем не менее только по поиску сообществ во «ВКонтакте» таких групп выпадает порядка десяти.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла утром 20 сентября. Огонь по учащимся открыл 18-летний студент вуза Тимур Бекмансуров.

В результате погибли шесть человек и ещё 29 пострадали. Состояние восьмерых оценивается как тяжёлое, четверых — средней тяжести, а остальные находятся в удовлетворительном состоянии.

21 сентября в Прикамье объявлено днём траура по погибшим.

Ранее преподаватель истории в Пермском государственном национальном исследовательском университете Олег Сыромятников объяснил, почему продолжил вести лекцию, даже когда узнал о стрельбе в здании вуза.