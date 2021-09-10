В Сеть попало видео с места крушения самолёта под Иркутском

Опубликовано первое видео с места жёсткой посадки пассажирского самолёта под Иркутском. Кадры публикует Телеграм-канал LifeShot.

На ролике видно, что всё происходит на берегу реки в кромешной темноте. Спасатели и медики бегают с носилками, те пострадавшие, которые не сильно ранены, пытаются им помочь. Видимость при этом почти нулевая.

Ранее стало известно, что пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Иркутской области. Отмечается, что речь идёт о лайнере L-410. На его борту находятся 14 человек, два пилота, один из которых, по предварительным данным, погиб. Уточняется, что самолёт разрушился при посадке в тайге, несколько пассажиров самостоятельно выбрались из салона. При посадке лайнер загорелся.

До сих пор поступает крайне противоречивая информация о подробностях инцидента, а также количестве пострадавших.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев также уточнил, что уже связался с пассажиркой, которая находится в салоне самолёта. Конструкция самолета деформирована, пассажиры зажаты, сообщила она. Предварительно, все живы, разговаривают. По её словам, произошла деформация корпуса, со слов очевидцев, пожара нет.