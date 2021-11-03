В Сьерра-Леоне авария с участием бензовоза унесла более 100 жизней

В столице африканского государства Сьерра-Леоне Фритауне произошла трагедия. Въехавший в жилой квартал бензовоз столкнулся с грузовым автомобилем, что привело к массивному пожару, рассказал мэр африканского города Ивонн Аки-Савьерр в Facebook. Более ста человек погибли.

По словам градоначальника, материальный ущерб пока сложно оценить. На месте происшествия работает столичная полиция и Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий. Огнём объята значительная территория. Кадры с места ЧП опубликовал Telegram-канал RT.





Согласно озвученным данным мэром города, речь идёт о гибели более 100 человек. При этом местные СМИ говорят о том, что число жертв может превысить 400 человек.

В результате взрыва после столкновения с грузовиком пострадали те, кто собрался собирать топливо, вытекшее из разбитого бензовоза, об этом пишет Daily Sabah.

Ранее при пожаре в одноэтажном жилом доме на Чукотке погибли четыре ребёнка и двое взрослых. Возгорание произошло в селе Инчоун.