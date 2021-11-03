В Сьерра-Леоне авария с участием бензовоза унесла более 100 жизней

В столице африканского государства Сьерра-Леоне Фритауне произошла трагедия. Въехавший в жилой квартал бензовоз столкнулся с грузовым автомобилем, что привело к массивному пожару, рассказал мэр африканского города Ивонн Аки-Савьерр в Facebook. Более ста человек погибли.
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Согласно озвученным данным мэром города, речь идёт о гибели более 100 человек. При этом местные СМИ
В результате взрыва после столкновения с грузовиком пострадали те, кто собрался собирать топливо, вытекшее из разбитого бензовоза, об этом
Ранее при пожаре в одноэтажном жилом доме на Чукотке погибли четыре ребёнка и двое взрослых. Возгорание произошло в селе Инчоун.