В Сербии восемь горняков погибли из-за обрушения шахты

По меньшей мере восемь шахтёров погибли, ещё около 20 получили ранения в результате обрушения на угольной шахте в окрестностях сербского города Соко-Баня, сообщает телеканал РТС. По его данным, ЧП произошло около 5:00 местного времени (6:00 мск), на место происшествия в срочном порядке были направлены сотрудники экстренных служб. По сообщению корреспондента издания, около 20 шахтёров остаются в плену.

Близлежащие медицинские центры направили свои бригады на помощь, пострадавших доставляют в больницу города Алексинац, — заявил директор поликлиники в Алексинаце Родолюб Живадинович.

Он добавил, что у пострадавших в основном диагностированы лёгкие повреждения. Сейчас в больнице в Алексинце находятся 18 раненых горняков — 15 с лёгкими травмами, двое с травмами локтя и один с переломом пяти рёбер.

Всего в момент инцидента на смене было 49 горняков, для пострадавших мобилизовали другие палаты в здании. По информации сербского издания Vecernje novosti, причиной обрушения, предположительно, стал взрыв метана.

В конце марта в Якутии землетрясение привело к обрушению на шахте «Денисовская». В результате были эвакуированы 72 человека. В результате ЧП никто не пострадал.