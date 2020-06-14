В Саратовской области в ДТП погибли два человека

https://static.news.ru/photo/9029f5f2-ae5e-11ea-90bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В воскресенье, 14 июня, на трассе в Лысогорском районе произошло столкновение двух легковушек. Жертвами ДТП стали два человека, ещё двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД Саратовской области.

Авария произошла в 17:50 (16:50 мск) на 692-м километре трассы «Каспий» — «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань. По предварительным данным, Ford Focus, которым управляла женщина 1977 года рождения, врезался в Skoda Octavia, за рулём которой был мужчина 1971 года рождения.

В результате ДТП водитель Skoda и его пассажирка 1986 года рождения от полученных травм скончались на месте, водитель Ford и её пассажир с травмами доставлены в лечебное учреждение, — сказала собеседница РИА Новости.

По факту аварии ГИБДД организовала проверку. Сейчас уточняются детали произошедшего, добавила представитель пресс-службы.

Как сообщил NEWS.ru, ранее на юго-западе Москвы водитель сбил двух пешеходов.