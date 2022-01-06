Ребёнок погиб в ДТП в Саратовской области

Девятилетний ребёнок погиб и ещё четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в ДТП на трассе в Марксовском районе Саратовской области. Авария произошла в результате столкновения двух легковых автомобилей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

ДТП случилось на 346-м километре автодороги Самара — Пугачёв — Энгельс — Волгоград.

По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля Kia Rio под управлением женщины 1989 года рождения и автомобиля «Нива» под управлением мужчины 1978 года рождения. В результате ДТП девятилетний пассажир Kia Rio скончался на месте, — отметили в ведомстве.

Там добавили, что в больницу также доставлены водитель Kia Rio, взрослая пассажирка из автомобиля «Нива» и мальчики 11 и двух с половиной лет. Региональное управление СК уточнило, что по факту аварии, в результате которой погиб ребёнок, проводится проверка. Сотрудники Следственного комитета и криминалисты проводят осмотр места происшествия.

Ранее сообщалось об аварии в Нижегородской области. В ДТП погибли три человека, ещё пять получили травмы. Среди пострадавших — двое детей двух и четырёх лет. Авария произошла днём 5 января при столкновении двух иномарок Renault и минивэна Volkswagen.