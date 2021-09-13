В Саратове задержан бывший вице-мэр города

В Саратове силовики задержали бывшего заместителя главы городской администрации Андрея Гнусина. Вице-мэра подозревают в превышении должностных полномочий, касающихся неких земельных махинаций. Об этом сообщает «Взгляд-инфо».

Против чиновника в настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ. Гнусин в свою очередь отказался от дачи показаний, воспользовавшись 51-й статьёй Конституции, которая даёт право не свидетельствовать против себя.

Подробностей дела в настоящий момент нет.

Андрей Гнусин занимал пост вице-мэра Саратова по градостроительству с февраля 2014-го по март 2017 года. До этого чиновник был зампредом комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству мэрии.

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