В Саратове ребёнок устроил пожар в квартире

https://static.news.ru/photo/b3f24a6a-272c-11eb-8875-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЧС Саратов/facebook.com

Маленький ребёнок в Саратове случайно устроил пожар в многоквартирном доме, играя с зажигалкой.

Произошло загорание вещей на площади 10 квадратных метров в квартире на втором этаже, эвакуированы пять человек. В 11:01 (10:01 мск) объявлена ликвидация пожара. Пострадавших нет, — приводит РИА Новости заявление пресс-службы регионального МЧС.

Отмечается, что трёхлетний мальчик, который остался дома с незрячей бабушкой, пока его мать ходила в магазин, играл с зажигалкой, что привело к возгоранию.

Пожар произошёл по адресу: Саратов, 1-й Кавказский тупик, дом 1.

Ранее NEWS.ru писал, что один человек погиб и трое пострадали во время пожара в Зеленограде на северо-западе Москвы. Возгорание произошло на балконе одной из квартир на 12-м этаже, площадь пожара составила 15 квадратных метров. Причины возгорания устанавливаются.