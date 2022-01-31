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В Саратове мошенники выманили у пенсионера более 17 млн рублей

11:04, 31 января 2022
В Саратове мошенники выманили у пенсионера более 17 млн рублей Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В Саратове телефонные мошенники выманили у местного пенсионера более 17 млн рублей. Злоумышленники представились сотрудниками банка и полиции и сообщили, что у пожилого мужчина кто-то якобы пытается украсть деньги со счёта, сообщает региональный главк МВД.

Мошенники, чтобы «обезопасить» деньги предложили перевести их на «безопасный счёт». При этом, как рассказал сам пострадавший, звонки поступали в течение месяца. Сразу же после того, как пенсионер перевёл средства мошенникам, те перестали выходить на связь.

В результате мошенники выманили у россиянина в общей сложности 17,4 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело. По факту произошедшего проводится проверка. Правоохранители разыскивают злоумышленников, а также выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее ВТБ зафиксировал рост числа фишинговых сайтов с объявлениями о покупке билетов на концерты и спектакли, где вместо покупки оформляется подписка на мошеннический сайт. Злоумышленники рассылают объявления с помощью социальных сетей, мессенджеров, сайтов знакомств и электронной почты. Затем мошенники списывают деньги с карт с интервалом в несколько секунд.

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