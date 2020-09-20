В Петербурге за домогательства к школьницам задержали бомжа

https://static.news.ru/photo/eb70ff5c-fbeb-11ea-ac8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полиция Санкт-Петербурга задержала гражданина без определённого места жительства, пристававшего к девочкам на детской площадке.

Инцидент произошёл в районе Каменноостровского проспекта на прошлой неделе. В органы правопорядка обратились родители школьниц, которые сообщили, что к их дочерям-подросткам приставал плохо одетый взрослый гражданин. Спустя четыре дня оперативники задержали подозреваемого на углу Большой Пушкарской и улицы Шамшева. Им оказался 44-летний бомж.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 135 УК РФ (Развратные действия). В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания, пишут «Невские новости».

Ранее NEWS.ru писал, что молодая москвичка призналась, что убила мужчину без определённого места жительства на детской площадке в столице. Девушка в возрасте 21 года полностью признала свою вину. По версии следствия, убийство произошло утром 16 августа на площадке у жилого дома по улице Трубной. Там было найдено тело мужчины без видимых признаков убийства. Однако экспертиза установила, что мужчина умер от тупой травмы живота, переломов рёбер и разрыва внутренних органов. Подробности происшествия не разглашаются. Подозреваемая арестована.