В Санкт-Петербурге спасли детёныша ладожской кольчатой нерпы

https://static.news.ru/photo/9d14d300-7e65-11ea-80fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: hsealrescue/vk.com

Фонд друзей балтийской нерпы сообщил о спасении детёныша ладожской кольчатой нерпы. Он стал 24-м пациентом в центре.

Двадцать четвертый пациент в центре. Детеныш ладожской кольчатой нерпы, белёк, начавший линять, вес 6,5 килограмма, найден в посёлке имени Морозова. Немного поклёван птицами, — отметили сотрудники центра.

На данный момент зоозащитники используют для размещения животных укрытия, которые были приготовлены для проекта «Дом для нерпы».

Благодаря нашему изобретению двойного назначения получаются очень уютные и удобные в обслуживании боксики для карантинирования животных, — отметили в центре.

Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники яхт-клуба в Финском заливе спасли детёныша балтийской нерпы, которому было около трёх дней от роду.