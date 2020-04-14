В Санкт-Петербурге спасли детёныша ладожской кольчатой нерпы

Фонд друзей балтийской нерпы сообщил о спасении детёныша ладожской кольчатой нерпы. Он стал 24-м пациентом в центре.
Двадцать четвертый пациент в центре. Детеныш ладожской кольчатой нерпы, белёк, начавший линять, вес 6,5 килограмма, найден в посёлке имени Морозова. Немного поклёван птицами, — отметили сотрудники центра.
На данный момент зоозащитники используют для размещения животных укрытия, которые были приготовлены для проекта «Дом для нерпы».
Благодаря нашему изобретению двойного назначения получаются очень уютные и удобные в обслуживании боксики для карантинирования животных, — отметили в центре.
Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники яхт-клуба в Финском заливе спасли детёныша балтийской нерпы, которому было около трёх дней от роду.
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