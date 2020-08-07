В Санкт-Петербурге ребёнок упал за борт теплохода

https://static.news.ru/photo/f81c5f5e-d8c7-11ea-bc49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге ребёнок свалился за борт теплохода в реку во время водной прогулки.

Об этом сообщает 360», ссылаясь на пресс-службу Санкт-Петербургского следственного отдела на транспорте Северо-Западного СУ на транспорте СК РФ. По её данным, инцидент произошёл 2 августа.

Когда теплоход проходил под мостом, ребёнок зацепил с него и упал в воду. К нему на помощь бросились свидетели происходящего, находившиеся на мосту. Информации о состоянии ребёнка нет. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее NEWS.ru писал о том, что COVID-2019 обнаружен ещё у двух членов экипажа теплохода «Александр Суворов», всего заразились девять человек, трое госпитализированы. Судно задержали в Нижнем Новгороде 1 августа после выявления первого случая заражения среди членов экипажа.