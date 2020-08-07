В Санкт-Петербурге ребёнок упал за борт теплохода

В Санкт-Петербурге ребёнок свалился за борт теплохода в реку во время водной прогулки.
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Когда теплоход проходил под мостом, ребёнок зацепил с него и упал в воду. К нему на помощь бросились свидетели происходящего, находившиеся на мосту. Информации о состоянии ребёнка нет. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее NEWS.ru писал о том, что COVID-2019 обнаружен ещё у двух членов экипажа теплохода «Александр Суворов», всего заразились девять человек, трое госпитализированы. Судно задержали в Нижнем Новгороде 1 августа после выявления первого случая заражения среди членов экипажа.
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