Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга расследуют уголовное дело об убийстве 46-летнего уроженца Узбекистана. Полиция подозревает в совершении преступления 16-летнего пасынка мужчины.
Об этом в воскресенье, 12 января, журналистам сообщил информированный источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что в полицию обратились местные жители, обнаружившие в подъезде одного из домов на территории Васильевского острова мужчину с ножевым ранением, полученным в шею. Убийство произошло в ночь на 11 января.
Вероятность того, что преступником мог оказаться подросток, установили прибывшие на место происшествия сотрудники полиции. В день трагедии школьник вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. Примерно в три часа ночи у него с отчимом произошёл конфликт.
Уроженец Узбекистана скончался в машине скорой помощи. Его пасынка задержали правоохранители. До этого подросток неоднократно совершал административные правонарушения. Он состоит нам учёте в отделе по делам несовершеннолетних,
Ранее NEWS.ru писал, что мужчина напал на подростка в центре Москвы. 20-летний молодой человек избил школьника и выстрелил ему в лицо.
Причиной конфликта стали вражда и неприемлемость другой идеологии. Школьника доставили в больницу с многочисленными ушибами и гематомами.
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