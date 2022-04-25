В Санкт-Петербурге произошёл взрыв в многоквартирном доме

В Санкт-Петербурге на лестничной площадке девятиэтажного дома прогремел взрыв. В результате происшествия никто не пострадал, жильцы эвакуированы, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

На лестничной площадке между 7-м и 8-м этажом жилой девятиэтажки в Петербурге произошел взрыв неустановленного устройства. Эвакуированы 66 жильцов подъезда, включая 18 детей, пострадавших нет, — сказал собеседник агентства.

Эвакуированные жильцы находятся в пункте временного размещения, развёрнутого на базе школы.

В результате взрыва в подъезде выбиты стёкла, повреждены двери лифта. Кроме того, на фасаде 7-9 этажей появилась трещина. В настоящее время выясняется, возможно ли дальнейшее проживание людей. Пожара после взрыва не было, добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Ступино произошёл взрыв бытового газа в пятиэтажном доме. В результате два этажа были разрушены и ещё один повреждён. Погибли шесть человек. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что восстановление дома может занять от шести до восьми месяцев.