https://static.news.ru/photo/965c0792-2648-11ea-ae4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге, в квартире на улице Лидии Зверевой во время домашних родов умер младенец.

Роды принимала 64-летняя повитуха, которой 28-летняя беременная девушка заплатила 80 тысяч рублей, чтобы та помогла ребенку появиться на свет. Трагедия произошла вечером 23 декабря.

Как сообщили в УМВД РФ по Приморскому району Санкт-Петербурга, младенец умер сразу после того, как сделал первый вдох. Саму девушку экстренно доставили в больницу. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, передаёт Life .

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