Две девушки снегом затушили Вечный огонь в Санкт-Петербурге

https://static.news.ru/photo/9bdb92ea-78d2-11eb-b36d-96000091f725_660.jpg Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости

На Марсовом поле в Санкт-Петербурге неизвестные злоумышленники затушили Вечный огонь. Как передаёт ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

По данным ведомства, в ночь на 27 февраля в экстренные службы поступило сообщение от очевидца — он рассказал, что на Марсовом поле не горит Вечный огонь и при этом чувствуется запах газа. Сотрудники полиции оперативно прибыли на место и убедились, что информация соответствовала действительности. Однако рядом с мемориалом никого уже не оказалось. Горение огня восстановлено.

Информация была незамедлительно передана в специализированную организацию, сотрудники которой восстановили горение огня, — цитирует сообщение регионального главка МВД «Фонтанка».

Подробности случившегося стали известны благодаря камерам наблюдения. Установлено, что правонарушение совершили две девушки, затушив пламя снегом, после чего скрылись в направлении Петроградской стороны. На вид обеим 17-20 лет, обе среднего роста. Одна из них была одета в длинный зелёный плащ, синие джинсы, чёрную кофту и белые кроссовки. На другой была чёрная куртка с белыми полосами на рукавах, полосатая кофта, синие джинсы и тёмные ботинки, при ней был чёрный рюкзак с белой полосой. Обе они объявлены в розыск.

Примечательно, что практически одновременно погас вечный огонь и в Красном Селе под Петербургом — однако в этом случае обошлось без человеческого вмешательства. Как писал NEWS.ru, Вечный огонь в Красном Селе затопило растаявшим снегом. Резкое потепление в регионе привело к аварийной ситуации. Огромные сугробы возле мемориала из-за плюсовой температуры превратились в не менее огромные лужи. Хлынувшая вода погасила Вечный огонь.