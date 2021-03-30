В Ленобласти на судостроительном заводе перевернулся корабль

https://static.news.ru/photo/78357c9a-915d-11eb-9e1d-96000091f725_660.jpg Фото: spbdnevnik/vk.com

На судостроительном заводе «Пелла», расположенном в городе Отрадном Ленинградской области, перевернулся строящийся корабль с людьми. В настоящее время на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб и машины скорой помощи.

По предварительным данным, на строительной площадке завода рядом с посёлком Сапёрный судно завалилось на бок. На борту были люди. Все подробности происшествия уточняются, — говорится в сообщении группы «Петербургский дневник» в соцсети «ВКонтакте».

Очевидцы отмечают, что на судне во время инцидента было много людей. Шесть человек выбрались самостоятельно, остальных эвакуируют. Одного человека найти не могут.

Как сообщал NEWS.ru, управление Суэцкого канала назвало косвенным виновником инцидента капитана контейнеровоза, заблокировавшего движение. Отмечается, что версия о том, что причиной инцидента мог стать сильный ветер, не является полностью состоятельной.