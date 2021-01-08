В Санкт-Петербурге на складе загорелось разлитое дизельное топливо

Пожарные потушили пожар в складском комплексе, расположенном в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Об говорится в сообщении пресс-службы регионального МЧС.
Пожар вспыхнул в помещениях, расположенных по адресу Косая линия, дом 24. Здание частично заброшено, но наполовину используется в качестве склада.
Как
В ликвидации пожара участвовали шесть единиц техники и 27 человек личного состава.
Как сообщал NEWS.ru, в центре Санкт-Петербурга короткое замыкание привело к выбросу огня из-под тротуара. Инцидент произошёл на улице Садовой у дома 17. В результате два квадратных метра тротуарного покрытия были повреждены.