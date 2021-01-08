В Санкт-Петербурге на складе загорелось разлитое дизельное топливо

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Пожарные потушили пожар в складском комплексе, расположенном в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Об говорится в сообщении пресс-службы регионального МЧС.

Пожар вспыхнул в помещениях, расположенных по адресу Косая линия, дом 24. Здание частично заброшено, но наполовину используется в качестве склада.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС, произошёл разлив дизельного топлива, после чего оно воспламенилось. Общая площадь пожара составила 80 кв. метров. В результате инцидента никто не пострадал.

В ликвидации пожара участвовали шесть единиц техники и 27 человек личного состава.

Как сообщал NEWS.ru, в центре Санкт-Петербурга короткое замыкание привело к выбросу огня из-под тротуара. Инцидент произошёл на улице Садовой у дома 17. В результате два квадратных метра тротуарного покрытия были повреждены.