В экстренные службы Санкт-Петербурга поступило анонимное сообщение, в котором говорилось о заложенных в школах и вузах взрывных устройствах.
Спасатели эвакуировали учащихся и преподавателей из здания Университета физкультуры и спорта им. Лесгафта, Горного университета, Российского государственного гидрометеорологического университета, а также школ на улицах Планерной, Ярослава Гашека,
Ранее NEWS.ru писал, что десятки сообщений о бомбах, якобы заложенных в различных объектах инфраструктуры, получили правоохранительные органы Санкт-Петербурга. В разных районах города были «заминированы» более 20 станций метро, 24 больницы и около 60 школ.
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