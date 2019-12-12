https://static.news.ru/photo/e17d2976-1cd0-11ea-b526-fa163e074e61_660.jpg Фото: gov.spb.ru

В экстренные службы Санкт-Петербурга поступило анонимное сообщение, в котором говорилось о заложенных в школах и вузах взрывных устройствах.

Спасатели эвакуировали учащихся и преподавателей из здания Университета физкультуры и спорта им. Лесгафта, Горного университета, Российского государственного гидрометеорологического университета, а также школ на улицах Планерной, Ярослава Гашека, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что десятки сообщений о бомбах, якобы заложенных в различных объектах инфраструктуры, получили правоохранительные органы Санкт-Петербурга. В разных районах города были «заминированы» более 20 станций метро, 24 больницы и около 60 школ.