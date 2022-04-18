В Санкт-Петербурге домашняя собака искусала лицо годовалому ребёнку

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В Черкесске ФСБ России предотвратила теракт. По данным ведомства, его планировали три сторонника «Исламского государства» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Целью атаки должно было стать здание «одного из объектов органов власти», передаёт ТАСС.

В Черкесске задержаны трое граждан России, осуществлявших его подготовку в отношении одного из объектов органов власти по указанию боевиков запрещённой на территории России международной террористической организации «Исламское государство», — говорится...