В Санкт-Петербурге домашняя собака искусала лицо годовалому ребёнку
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
10:50, 18 апреля 2022
Фото: unsplash.com
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В Санкт-Петербурге годовалый ребёнок получил серьёзные травмы после нападения домашней собаки. Источник в правоохранительных органах сообщил «Невским Новостям», что мальчик получил наиболее значимые повреждения на лице, в области левого уха и полости рта.
Инцидент произошёл на Поэтическом бульваре в доме № 13 в Выборгском районе. Мальчику диагностировали множественные раны лица, левого уха и полости рта. В состоянии средней степени тяжести его поместили в челюстно-лицевое отделение детской больницы, — пишет издание.
Ранее собаки напали на детей, забравшихся в котельную в Асбесте Свердловской области. Они искусали девятилетнего мальчика, которого впоследствии доставили в больницу. Состояние ребёнка оценивается как стабильное. С мальчиком были две девочки девяти и 12 лет, они не пострадали. Здание котельной находится на охраняемой территории. Дети думали, что оно заброшено, и отправились туда, чтобы поиграть.