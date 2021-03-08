В Самарской области возбудили дело после смертельного ДТП

https://static.news.ru/photo/61964eac-7ff5-11eb-b3d8-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/patrolsamara

Уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли семь человек, возбуждено в Самарской области. Об этом рассказал прокурор Красноярского района Игорь Шустов.

Он пояснил, что дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ).

Прокурор добавил, что в числе жертв аварии есть несовершеннолетний. В связи с этим дело будет изъято из следствия МВД и передано областному следуправлению СКР, сообщает ТАСС.

ДТП в Самарской области произошло рано утром 8 марта. В районе посёлка Курумоч Волжского района, на восьмом километре трассы Самара — Тольятти, столкнулись легковой автомобиль Volkswagen и грузовик Isuzu. В результате погибли семь человек, находившихся в легковушке.

Как писал NEWS.ru, предварительно виновником аварии считается водитель Volkswagen, допустивший выезд на встречную полосу движения.