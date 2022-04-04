В Самаре перевернулось судно на воздушной подушке, четыре человека пропали

Судно на воздушной подушке с людьми перевернулось на Волге в Самаре. Как сообщает Telegram-канал 112, неизвестна судьба четырёх из 11 пассажиров судна, которое принадлежит Самарскому речному пароходству. Транспортное средство шло по маршруту село Рождествено — Самара.

На борту находились 11 человек. Судьба четырёх пассажиров неизвестна. На месте работают спасатели, — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в водах Средиземного моря в результате крушения лодки погибли более 90 мигрантов, которые плыли из Ливии в Европу. В международной гуманитарной организации «Врачи без границ» уточнили, что инцидент произошёл несколько дней назад, когда около сотни человек из Ливии вышли в море на переполненной лодке и направились в сторону Европы.

После крушения потерпевшие отправили сигнал о бедствии. Его получило коммерческое судно, оно подобрало четырёх выживших. По словам одного из них, мигранты находились в море не менее четырёх дней.