Происшествия

В Самаре обрушилась кровля горящего склада с пластмассой

09:04, 21 мая 2020
Фото: ГУ МЧС

Склад с пластмассой загорелся в Самаре. В ходе ЧП произошло обрушение кровли на площади 2000 квадратных метров.

По уточнённым данным Главного управления МЧС России по Самарской области, площадь пожара составила 1300 кв. метров. В результате пожара произошло обрушение кровли на площади 2000 кв. метров, — отметили в ведомстве.

Пожар произошёл на Садовой улице, 13. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности, пожарные смогли локализовать его и не допустить перехода огня на соседнее здание, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что административное здание горело в промзоне Подмосковья. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. К его тушению были привлечены 48 человек и 13 единиц техники.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях