В Самаре обрушилась кровля горящего склада с пластмассой

https://static.news.ru/photo/74bb9944-9b29-11ea-9d38-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС

Склад с пластмассой загорелся в Самаре. В ходе ЧП произошло обрушение кровли на площади 2000 квадратных метров.

По уточнённым данным Главного управления МЧС России по Самарской области, площадь пожара составила 1300 кв. метров. В результате пожара произошло обрушение кровли на площади 2000 кв. метров, — отметили в ведомстве.

Пожар произошёл на Садовой улице, 13. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности, пожарные смогли локализовать его и не допустить перехода огня на соседнее здание, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что административное здание горело в промзоне Подмосковья. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. К его тушению были привлечены 48 человек и 13 единиц техники.