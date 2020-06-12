В Рязани подозреваемый в хищениях врезался в машину Росгвардии

https://static.news.ru/photo/0139359c-ad73-11ea-8977-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Рязанской области

Во время задержания мужина, которого подозревают в серии хищений, протаранил служебный автомобиль СОБР с росгвардейцами. Об этом сообщили в пресс-службе рязанской Росгвардии.

Сотрудники рязанского СОБР совместно с оперативниками уголовного розыска полиции задержали подозреваемых в серии хищений, совершенных на территории региона. Задержание проводилось на Солотчинском шоссе. Один из злоумышленников попытался скрыться на автомобиле, протаранив блокировавший его служебный транспорт Росгвардии, но был задержан. Никто из сотрудников СОБР не пострадал, — цитирует сообщение РИА Новости.

Когда правоохранители начали досматривать автомобиль злоумышленников, то там обнаружилась крупная сумма денег и приборы для вскрытия машин. Все подозреваемые задержаны. Их передали полицейским для дальнейших следственных действий.

Как писал NEWS.ru, ранее легковой автомобиль врезался в фонарный столб в Западном административном округе столицы, пострадали три человека.