https://static.news.ru/photo/d29da6dc-dc76-11e9-84aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: 61.mchs.gov.ru

Пожарные ликвидировали возгорание в Шахтинском автодорожном институте в Ростовской области. Люди не пострадали.

Сообщение о возгорании поступило в 13:43. Загорелся подвал главного корпуса учебного заведения. Огнём было охвачено 30 кв. м.

Причины возгорания установят дознаватели. В тушении было задействовано более 40 человек и 10 единиц техники, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.

Ранее, как передавал News.ru, около 130 человек пришлось эвакуировать из десятиэтажного жилого дома в Омске. В здании на улице 3-я Енисейская загорелся балкон на четвёртом этаже.