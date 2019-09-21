Пожарные ликвидировали возгорание в Шахтинском автодорожном институте в Ростовской области. Люди не пострадали.
Сообщение о возгорании поступило в 13:43. Загорелся подвал главного корпуса учебного заведения. Огнём было охвачено 30 кв. м.
Причины возгорания установят дознаватели. В тушении было задействовано более 40 человек и 10 единиц техники, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
Ранее, как передавал News.ru, около 130 человек пришлось эвакуировать из десятиэтажного жилого дома в Омске. В здании на улице 3-я Енисейская загорелся балкон на четвёртом этаже.