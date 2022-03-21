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В Ростовской области перекрыли трассу из-за ДТП с бензовозом

17:56, 21 марта 2022
В Ростовской области перекрыли трассу из-за ДТП с бензовозом Фото: Управление ГИБДД по Ростовской области
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В Ростовской области перекрыто движение по трассе М-4 «Дон» в южном направлении. Там на 796-м километре произошло ДТП с участием бензовоза, и начался сильный пожар. Обстоятельства инцидента устанавливаются, передаёт ТАСС.

Информация об аварии поступила в ГИБДД в 15:50 мск. Сообщалось о столкновении двух большегрузных автомобилей, один из которых является бензовозом.

В данный момент движение на юг перекрыто, — сказали агентству в региональном управлении ГИБДД.

По данным областного главка МЧС, столкнулись три автомобиля — бензовоз и два грузовика. Два из них загорелись. Погибших и пострадавших в результате аварии нет.

В ликвидации последствий ДТП задействованы 24 человека и восемь единиц техники. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

В конце прошлого года на 37-м километре Киевского шоссе в Москве загорелась автоцистерна, перевозившая пропан-бутан. Из-за угрозы взрыва движение было перекрыто в обе стороны. На полную ликвидацию возгорания пожарным потребовалось чуть больше часа.

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