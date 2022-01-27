В Ростовской области отпустили задержанных на границе журналистов

Сотрудники погранслужбы ФСБ в Ростовской области отпустили трёх задержанных на границе с Украиной журналистов. Происшествие случилось в посёлке Куйбышево, работники СМИ брали интервью у местных жителей о ситуации на российско-украинской границе, производили фотосъёмку, сообщает «Блокнот Ростов».

Задержанными оказались сотрудники: журналист Игнат Бакин, фотокорр Александр Прохорцев и фрилансер Глеб Голод. Журналисты были задержаны за нарушение пограничного режима. Как выяснилось, они начали работать у приграничной территории, не уведомив погранслужбу ФСБ. Уведомление необходимо оформлять при посещении любой приграничной территории.

Издание отмечает, что журналистов «не задерживали, а провели беседу, посмотрели фото и видеоматериал, и отпустили домой».

Представителей издания продержали в отделе погранслужбы пять часов, после длительных опросов им выдали протоколы с предупреждением о запрете на работу в приграничной зоне без специальных пропусков. В отношении журналистов составлены протоколы об административных правонарушениях, максимальное наказание, которое им грозит, штраф до одной тысячи рублей.

После профилактической беседы все трое работников СМИ были отпущены домой.

Ранее сообщалось, что сотрудники пограничного управления ФСБ России по Ростовской области задержали около официальной государственной границы с Украиной в районе села Куйбышево трёх журналистов российских средств массовой информации. В самом издании заявили, что журналисты работали на территории России и границу с Украиной не пересекали.